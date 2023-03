Incendio doloso in un alloggio vuoto: allarme abusivi  

Un incendio in una casa popolare si è sviluppato intorno alle 21.30 di mercoledì in un palazzo di proprietà del comune in via Giovanni Paolo II. Ad accorgersi che l’incendio si stava propagando all’interno dell’abitazione, sono stati alcuni inquilini del piano superiore che hanno visto dal balcone le fiamme alimentate da quanto era contenuto dentro la casa dove si è sviluppato il rogo.

L’intervento

In attesa dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, sono stati gli abitanti del palazzo, dove vivono cinque famiglie, con alcuni secchi a cercare di far fronte all’emergenza. Tempestivo l’intervento dell’autocisterna che si è rivelato provvidenziale per evitare il peggio. L’appartamento, stando a quanto emerso, era frequentato abusivamente dopo che era stato chiuso dagli operai del Comune, in attesa di essere assegnato. Il fuoco, stando a quanto emerso, sarebbe stato appiccato con la precisa volontà di distruggere l’immobile e su questo indagano i carabinieri. «Avevamo già provveduto a far chiudere l’ingresso e le finestre con mattoni e cemento, per evitare che qualcuno se ne impossessasse - dice il sindaco Ignazio Locci - ciò nonostante, evidentemente, erano riusciti ad entrare utilizzando il balcone».

Abusivismo

Ieri mattina gli operai del comune sono intervenuti per murare tutti gli ingressi dell’abitazione presa di mira dagli incendiari. «L’incendio, sulla base di quanto constatato dai vigili del fuoco sarebbe di natura dolosa - precisa Ignazio Locci - quindi, abbiamo provveduto a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica affinché si possa arrivare a individuare gli autori del gesto. Come amministrazione comunale, non possiamo consentire a nessuno di utilizzare questi sistemi per scavalcare chi in graduatoria aspetta da tempo l’assegnazione». Emerge un serio problema riconducibile agli occupanti abusivi degli immobili comunali e di Area. Alcune sarebbero situazioni sanabili per attribuire a chi vive in questi appartamenti la titolarità dell’immobile. Altri invece, presentano situazioni per le quali, l’amministrazione comunale procede attraverso una denuncia all’autorità giudiziaria. Un fenomeno che, nonostante la realizzazione di diversi alloggi in questi ultimi anni, non accenna a diminuire. Complice anche la totale assenza di disponibilità di case da dare in affitto ai residenti, appannaggio di un mercato degli affitti estivi sempre fiorente e redditizio.