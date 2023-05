Incendio doloso, distrutta un’automobile 

Auto in fiamme ad Assemini, a rischio gli inquilini di una palazzina. Il fatto è avvenuto alle 7,30 di ieri mattina, nella centralissima via Marconi. L’auto, una Fiat Multipla, di proprietà di un inquilino, si trovava parcheggiata nella via, a ridosso del palazzo di tre piani.

L’incendio, probabilmente doloso, è partito dalla parte anteriore, estendendosi poi rapidamente a tutta l’autovettura. In breve tempo la strada è stata invasa da un denso fumo nero. Nonostante le poche persone per strada, a quell’ora della domenica, in diversi si sono accorti di cosa stava accadendo, e hanno lanciato l’allarme. Le fiamme e il fumo hanno creato una barriera davanti all’ingresso del condominio, rendendo difficile l’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i residenti e iniziare le operazioni di spegnimento, che si sono concluse dopo circa un’ora. (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA