Incendio doloso distrugge una pizzeria «Ma non ci fermiamo» 

Le fiamme altre oltre tre metri, tavolini e sedie (più di 80) che bruciano, vetri che vanno in frantumi, proprietari che assistono disperati e i vigili del fuoco impegnati contro le fiamme. Notte tra giovedì e venerdì, le 3 sono passate da 4 minuti. In via Serri a is Corrias (in fondo a Barracca Manna) brucia la pizzeria L’Incanto. Due uomini incappucciati e con il volto coperto hanno appena appiccato il fuoco gettando nel cortile una tanica di benzina prima di scomparire, uno in via degli Astri e l’altro oltre via Serri. Incendio doloso, quindi. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero anche l’interno del locale che, però, non hanno risparmiato la facciata della palazzina e distrutto le finestre dei piani superiori. «Non abbiamo idea di chi possa essere stato», dice Sergio Bachis, marito di una delle titolari, che lavora in pizzeria. «Abbiamo visto i filmati delle telecamere», ora al vaglio della Mobile per le indagini, «che riprendono queste due persone che arrivano davanti al cortile, gettano del liquido e in attimo tutto viene divorato dal fuoco. Il locale è a conduzione familiare, qui lavoriamo tutti con il massimo rispetto e cerchiamo sempre di farci volere bene. Non ci fermiamo», dice ancora mentre con amici e parenti ripulisce il locale dai resti delle fiamme. «Riapriamo subito», e già ieri per cena era aperto (all’interno).

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e le indagini sono coordinate dalla squadra Mobile. ( ma. mad. )

