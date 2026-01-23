Incendio doloso distrugge l’auto di un pizzaiolo 

Un incendio è divampato ieri notte e ha devastato un’auto parcheggiata nel centro di Aritzo.

In base ai primi elementi raccolti si fa strada l’ipotesi che il rogo abbia un’origine dolosa.

La vettura è di proprietà di un dipendente di una pizzeria. Si tratta di una Citroen C4 parcheggiata vicina all’abitazione.

Nella notte d’improvviso è divampato l’incendio.

Appena è scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Sorgono. Hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area evitando che le fiamme potessero allargarsi ulteriormente.

Una volta completate queste operazioni, i vigili del fuoco hanno valutato i danni.

Subito sono stati avviati gli accertamenti necessari a capire l’origine dell’incendio.

Sulla base delle prime verifiche eseguite, sarebbe privilegiata l’ipotesi dell’incendio doloso.

Sul posto sono arrivati naturalmente anche i carabinieri del paese. I militari dell’Arma ora sono impegnati a far luce sull’episodio, a capire bene la dinamica e a risalire all’eventuale movente.

L’attività investigativa è portata avanti nel massimo riserbo.

