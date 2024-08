Incendio doloso all’ingresso di casa 

Un attentato incendiario, avvenuto la notte scorsa a Uta, ha scosso i residenti di via Garibaldi. Le fiamme sono state appiccate intorno all’una e mezzo ai listelli di legno del cancelletto di un cortile, di proprietà di un cinquantaseienne del paese. A quell’ora non tutti dormivano, il bagliore delle fiamme ha attirato l’attenzione di un vicino che ha dato l’allarme e spento le fiamme con una pompa da giardino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e i carabinieri della stazione di Siliqua, che hanno avviato le indagini per incendio doloso: secondo alcune testimonianze le assi di legno andate a fuoco odoravano di benzina. Fortunatamente i danni sono stati limitati dal provvidenziale intervento dei vicini, e non ci sono stati pericoli per i residenti, restano ancora da capire le motivazioni del gesto vandalico, che al momento sembra non averne. (a. cu.)

