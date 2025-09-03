Incendio doloso a S’Arrisceddu 

Terzo rogo in pochi giorni, piromani scatenati a Decimoputzu. Dopo gli incendi a Bia Cuncuda e Sa Cruxitta, ieri è toccato a S’Arrisceddu, appena fuori dall’abitato. Le fiamme sono state appiccate intorno alle 12, tra la vegetazione di un canale che attraversa i campi intorno al paese.

Il rogo, alimentato dal forte vento, hanno interessato prevalentemente stoppie e canneti e, fortunatamente, non si sono estese alle vicine aziende agricole. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dagli agenti del Corpo forestale della stazione di Uta, con il supporto delle squadre dei volontari della protezione civile di Decimoputzu e Assemini. Le bonifiche sono terminate dopo alcune ore, ma l’intero territorio rimane sotto controllo per prevenire eventuali nuove azioni incendiarie. Nel frattempo proseguono le indagini degli investigatori della Forestale, per far luce sugli incendi dei giorni scorsi, che hanno interessato diversi ettari di pascolo e messo a rischio serre e aziende. (a. cu.)

