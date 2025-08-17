VaiOnline
Uta.
18 agosto 2025 alle 00:17

Incendio doloso a Carruba Manna 

Rogo mattutino nelle campagne di Uta, la prontezza delle squadre antincendio ha evitato il peggio. Il rogo, inaspettato per orario e luogo, si è sviluppato poco prima delle 10 di ieri, nelle campagne di Carruba Manna, a Uta.

Sul posto sono accorse le squadre del Corpo forestale di Uta, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, la Compagnia barracellare di Uta e i volontari della protezione civile di Decimomannu.

Il rapido intervento dei soccorsi, giunti con numerosi elementi, ha permesso di contenere le fiamme in un’area limitata, evitando l’estensione al vicino bosco. Il rogo ha interessato alcuni alberi, campi di stoppie e alcuni veicoli abbandonati. Tra questi un motocarro Ape Piaggio, un’auto e una betoniera. L’intervento, coordinato dai Forestali, è durato qualche ora, dopo sono iniziate le indagini per stabilire le cause dell’incendio, che potrebbe essere di origine dolosa. (a. cu.)

