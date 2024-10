Incendio doloso, 70 ettari in cenere: il pm chiede 9 anni 

Oltre 70 ettari di pineta e macchia mediterranea inceneriti, un danno complessivo di più di 300mila euro. Fu devastante l’incendio che il 22 ottobre 2019 aggredì la zona dello stagno di Pauli Pirastu, ad Arborea, arrivando fino alle porte del resort Horse country. Puntando su questo aspetto ambientale il pubblico ministero Valerio Bagattini ha chiesto nove anni di reclusione per Pietro Milan, allevatore di Arborea, accusato di incendio doloso. Lo ha fatto ieri pomeriggio, al termine di una requisitoria andata avanti per ore, in una udienza fissata anche per la discussione delle parti civili, che invece interverranno con la difesa il 26 novembre.

Il pm, che si è soffermato in particolare sui consistenti danni causati all’ecosistema, ha ripercorso la vicenda. Non erano stati trovati inneschi ma secondo gli inquirenti quel fuoco sarebbe stato appiccato per cercare di eliminare l’erba palustre, da utilizzare poi come lettiera per bovini. Secondo l’ipotesi investigativa, quella operazione venne effettuata a ridosso dell’azienda Milan e da lì erano scattati gli accertamenti. Partendo dai sopralluoghi nell’area distrutta, nel corso delle indagini era emerso che era stata esclusa l’ipotesi di un attentato all’Horse country. Non c’erano contrasti, in più si trattava di una zona impenetrabile, non frequentata nemmeno dai pescatori. Erano quindi scattate le verifiche sui terreni che dalla Sbs erano passati alla Regione (parte civile nel processo) e nel 2018 ceduti in comodato d’uso a Forestas. Quel giorno soffiava un forte scirocco, il fuoco inizialmente era rimasto circoscritto poi si era esteso verso la strada 20 dove ha trovato vegetazione secca; aveva proseguito verso il resort e la pineta bruciando macchia e bosco.

La prossima udienza spazio all’avvocata Caludia Piroddu (che difende l’imputato con l’avvocato Gianfranco Siuni) e alle parti civili. L’Horse country è rappresentato dall’avvocato Gianfranco Meloni. A dicembre la sentenza. ( p. m. )

