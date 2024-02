Incendio distrugge una casa 

A tarda sera le fiamme sono divampate nella vecchia casupola e hanno distrutto arredi e soppalco. In quel momento nel locale, disabitato da parecchi anni e convertito a legnaia, non c’erano i proprietari che lo utilizzano anche per ricovero attrezzi. C’era pure un frigo e sarebbe proprio l’elettrodomestico ad aver provocato l’incendio scoppiato alle 22.15 di mercoledì in via Umberto, in pieno centro storico. Qui sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei che hanno domato il rogo e avviato le operazioni di bonifica, proseguite fino a tarda ora. Da un primo bilancio l’incendio ha distrutto completamente gli arredi e un solaio intermedio in legno. Sul posto è arrivato anche il personale del commissariato di polizia di Lanusei che ha avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Lanusei. In serata a Tortolì vasto incendio in un canneto tra Zinnias e Baccasara, non lontano da alcune abitazioni.L’intervento dei Vigili del fuoco è durato oltre quattro ore. (ro. se.)

