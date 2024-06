Incendio distrugge un deposito attrezzi 

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri per un incendio che si è sviluppato dopo mezzogiorno nella zona di “Terra de is paras” in territorio di Quartucciu, lungo la vecchia Orientale sarda, che ha richiesto anche l’intervento di un elicottero.

Le fiamme hanno raggiunto diversi terreni chiusi da recinzioni metalliche che hanno reso più difficile l’intervento da parte dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato dopo le 12 con rogo che ha devastato canneti e danneggiato piante d’alto fusto.Il fuoco ha minacciato anche alcune case agricole, danneggiando un deposito per attrezzi.

L’intervento di un elicottero della base di Pula, della Forestale, dei Vigili del fuoco e dei volontari del Nos, del Vab, coordinati dal Nucleo Gauf del Corpo Forestale della Sardegna, hanno consentito di limitare i danni, comunque gravi. Ora si indaga per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

