Incendio distrugge nella notte il furgone di un allevatore 

Paura nella notte di ieri a Galtellì, dove un incendio ha distrutto il furgone di un allevatore, Battista Zola, di 65 anni.

Le fiamme sono divampate attorno alle 1.30 tra via Karol Wojtyla e via del Chianto, dove è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro.

Non si esclude nessuna pista e le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte degli investigatori. Le fiamme sono divampate dalla parte anteriore del furgone Fiat e hanno completamente distrutto il veicolo. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione.

