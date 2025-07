Incendio distrugge capannone a Tamuli 

Sono ingenti i danni causati da un incendio, di probabile origine dolosa, scoppiato domenica pomeriggio all'interno di un capannone a ridosso di una azienda agricola, quella della famiglia Nughes, in località Sa Terra Bina, a monte di Macomer, accanto alla zona archeologica di Tamuli. L'opera di spegnimento, iniziata nel tardo pomeriggio di domenica, mentre la cittadina era immersa nei festeggiamenti in onore del patrono San Pantaleo, è proseguita per l'intera serata e solo a tarda notte le fiamme sono state domate, anche se il capannone, utilizzato da Luigi Citzia, allevatore di Macomer e presidente di una associazione di cavalieri, è andato completamente distrutto, assieme al foraggio che vi era accatastato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Macomer, che hanno cercato in un primo momento di arginare l'azione delle fiamme che, spinte dal forte vento di maestrale, rischiavano di propagarsi nelle campagne circostanti. A dare manforte ai vigili del fuoco sono intervenuti i barracelli di Macomer e gli operatori di Forestas. «Fino a tarda notte- dice Maurizio Manchinu, capitano dei barracelli - abbiamo operato per evitare che le fiamme si propagassero». Sul luogo anche i proprietari dell'azienda agricola, Antioco e Simone Nughes, il primo giocatore del Macomer Calcio e l'altro impegnato in un'associazione culturale.

