Incendio di sterpaglie spento dai barracelli 

Un altro incendio, stavolta in via Terr’e forru, a ridosso della Statale 554. L’ennesimo divampato nel territorio di Selargius, che fa salire a sette il numero dei roghi nelle periferie della città e nelle campagne nelle ultime due settimane. Tutti domati sinora dalla compagnia barracellare con i mezzi antincendio in dotazione. Anche in questo caso si tratta di terreni incolti, nonostante l’ordinanza del Comune in vigore dal primo giugno che impone lo sfalcio e la pulizia. Per i trasgressori sono previste multe da 5mila a 50mila euro.

