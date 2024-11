Incendio di sterpaglie lungo la laguna domato dai vigili del fuoco 

Allarme nella serata di ieri nella zona di Santa Gilla, per un incendio di sterpaglie che minacciava alcune attività produttive e la ferrovia. A complicare l’intervento dei Vigili del fuoco è stata la difficoltà nel raggiungere la zona interessata dal rogo, collegata soltanto con stradine difficilmente percorribili per i mezzi dei pompieri, alcune delle quali erano oltretutto chiuse con sbarre e lucchetto.

L’allarme è scattato verso le 18,30, quando il fumo provocato dal rogo di sterpaglie è giunto nella zona di viale Trieste. Dalla caserma di viale Marconi è partita una squadra dei Vigili del fuoco, ma raggiungere il punto in cui si è sviluppato l’incendio ha presentato diverse difficoltà.

Dopo aver provato diversi percorsi, i mezzi sono giunti all’area tra il binario delle ferrovie che conduce a Elmas e il curvone della Statale 195, nelle vicinanze dello stabilimento di Ep Supercarni, dove si sono sviluppate le fiamme. I pompieri hanno domato l’incendio in pochi minuti, poi si sono dedicati alla bonifica per evitare che le fiamme si riprendessero durante la notte. Non risultano danni alle aziende che hanno la sede in quella zona.