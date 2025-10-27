Incendio devasta un’abitazione  Danni strutturali, illesi gli inquilini 

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio che ieri sera è divampato in una piccola abitazione in via Pabillonis. Le fiamme hanno devastato il locale: secondo la valutazione dei vigili del fuoco, che hanno riscontrato da subito danni strutturali, lo stabile è completamente inagibile. Illesi i due occupanti, una coppia di ultrasessantenni.

Subito dopo la prima segnalazione del rogo, in via Pabillonis sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, con a supporto i carabinieri della del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Quartu. Le fiamme sono divampate dall’interno dell’abitazione intorno alle 21,30 e un’ora dopo l’intervenmto di spegnimento era ancora in corso.

