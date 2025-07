Incendio devasta un appartamento 

Paura nella notte tra giovedì e ieri a Quartucciu per un violento incendio che ha devastato una casa di via Degli Ulivi. Le fiamme si sono sviluppate al piano superiore di una palazzina che fortunatamente è in ristrutturazione e quindi all’interno non c’erano persone.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando alcuni residenti hanno notato del fumo uscire dall’edificio e hanno immediatamente chiamato i Vigili del fuoco e i carabinieri di Selargius. Diverse le squadre di pompieri mobilitati dalla centrale operativa del Comando di Cagliari. L’intervento immediato ha consentito di circoscrivere le fiamme prima che si propagassero al resto dell’abitazione. L’appartamento è stato poi messo in sicurezza. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell’incendio.

RIPRODUZIONE RISERVATA