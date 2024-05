Incendio, assolti due volontari 

Non sono stati loro ad appiccare l’incendio nelle campagne di Villamar che, nel giugno di quattro anni fa, devastò un 22 ettari di campi, molti dei quali con del grano ormai maturo. Efisio Perria, 65enne, barracello, e Filippo Sanna, 59enne, volontario della Protezione civile, sono stati assolti dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Antonella Useli Bacchitta, al termine del processo. Determinante una consulenza tecnica affidata dalla difesa all’esperto Andrea Cappai sul video nel quale la Procura aveva sostenuto si vedesse il lancio dell’innesco dall’auto dei due imputati. In realtà si sarebbe trattato del riflesso dello specchietto.

La vicenda

Sia il barracello che il volontario della protezione civile, assistiti dagli avvocati Mauro Cuccu e Filippo Follesa, erano finiti ai domiciliari nel 2020 con l’accusa di incendio boschivo doloso, al termine dell’inchiesta del sostituto procuratore Andrea Vacca. A farli finire nei guai sarebbe stato un video, ripreso da un veicolo della Forestale, che per gli inquirenti avrebbe mostrato uno dei due imputati mentre lanciava un’esca incendiaria dal finestrino. La speciale telecamera, montata nel pick-up dei ranger aveva ripreso un veicolo che percorreva la Provinciale 45 per Lunamatrona e poi svoltava in una strada secondaria che porta alla chiesa della Madonna d'Itria. Per gli agenti della Forestale da quel veicolo sarebbe stato lanciato l’innesco.

La consulenza

Ad analizzare su incarico dei difensori le immagini è stato il consulente informatico Andrea Cappai che avrebbe poi svelato che non si trattava di un oggetto lanciato dal veicolo, ma del riflesso dato dallo specchietto retrovisore. Il 21 giugno 2020 e i giorni precedenti erano stati contrassegnati da una serie di incendi nelle campagne di Villamar. Per questa ragione un mezzo del Nucleo investigativo della Forestale era stato mandato a presidiare il territorio con le telecamere a bordo. L’analisi dei filmati aveva portato all’emissione della misura cautelare, ma ora – quando le immagini sono state esaminate dal consulente – si è chiarito che dall’auto su cui viaggiavano i due volontari non è stata gettata alcun innesco. Da qui l’assoluzione: come da richiesta dei difensori.

