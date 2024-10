Incendio appiccato in campagna 

Incendio nelle campagne tra i Comuni di Tratalias, Giba e San Giovanni Suergiu. Le fiamme sono partite intorno alle 16 a ridosso della collina dove è situato il nuraghe di Palmas non distante dalla strada provinciale 74, che collega Tratalias alla statale 195 e al bivio per Villarios. Hanno interessato in parte macchia mediterranea e un grosso canneto cresciuto a ridosso del Rio S’Arraxiu. Si tratta di una zona dove sono presenti alcune zone di pascolo e alcuni ovili che fortunatamente non sono stati interessati dalle fiamme. Sul posto, dopo le segnalazioni al 1515, sono arrivati gli uomini della Forestale. Sul posto presenti anche le squadre della protezione civile Assosulcis di Sant’Antioco e della Proviv di Santadi che hanno arginato le fiamme e bonificato l’area fino a tarda sera. Fortunatamente, nonostante ci fosse un forte vento di scirocco, che ha portato fumo fino al paese di San Giovanni Suergiu, le fiamme non hanno minacciato l’agriturismo Santa Lucia, situato a ridosso della strada provinciale. (f. m.)

