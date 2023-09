Incendio, aperta un’inchiesta 

«Ci stiamo lavorando, contiamo di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile». L’emergenza rom, dopo il violento rogo che giovedì pomeriggio ha avvolto l’ex mattatoio di via Rockefeller, è rimbalzata in cima all’agenda di Massimiliano Sanna. Intanto lo stabile è sotto sequestro.

L’emergenza

Il sindaco ha convocato per lunedì un vertice con il Prefetto, la Asl e le associazioni di volontariato. «Subito dopo l’incendio abbiamo contattato diverse strutture ricettive per chiedere accoglienza – spiega – nessuna aveva disponibilità». Una parte delle famiglie è stata temporaneamente alloggiata nell’area camper di Torregrande. «Sono dodici persone, suddivise in tre camper – aggiunge in primo cittadino – altre tre persone sono state ospitate dai parenti». Ma è chiaro che è solo una sistemazione provvisoria. «Stiamo valutando varie ipotesi», conclude Sanna, senza sbilanciarsi.

Il disagio

Un anno fa, a pochi mesi dall’insediamento e dopo l’ennesimo sopralluogo dei Vigili del fuoco che certificava la pericolosità dello stabile, la Giunta aveva provato a risolvere la situazione prevedendo di assegnare a queste famiglie alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica che, sulla base della legge regionale 13 dell’89, possono essere concessi in situazioni di emergenza. Poi lo stop e il lungo silenzio, mentre sotto quei tetti pericolanti adulti e bambini hanno continuato la loro vita. In passato era stata la pioggia a mettere a rischio l’incolumità dei residenti. Ora il fuoco.

La paura

In via Rockefeller, l’odore acre di fumo si percepisce ancora chiaramente. I nastri rossi e bianchi delimitano lo stabile posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica. Fino all’alba di ieri mattina le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente per mettere al sicuro la zona. Gli accertamenti hanno confermato che le fiamme sono partite dall’interno del cortile, forse da un cumulo di rifiuti. L’allarme era scattato intorno alle 15: una densissima nube nera si era levata dall’area a pochi metri dall’ospedale rendendosi visibile anche a molti chilometri di distanza. Nessun ferito, fortunatamente. Tutti i componenti della comunità rom sono riusciti a fuggire da quell’inferno di fuoco.

