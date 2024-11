Incendio all’alba nella canna fumaria: salvo grazie al cane 

Si è svegliato grazie ai continui abbai del suo cane, trovandosi immerso in una coltre di fumo nero. Poteva essere una tragedia, invece l’uomo di 33 anni, algherese, si è salvato da una intossicazione per merito del suo fedele amico a quattro zampe. Il principio di incendio si è sviluppato all’alba di domenica, in una casa di via Mazzini. Una abitazione di un solo piano che ieri si è saturata di una nube tossica a causa del cattivo funzionamento della canna fumaria del camino, lasciato acceso tutta la notte.Il giovane dormiva, mentre il fuoco risaliva dal comignolo, intaccando i travetti del sottotetto. L’aria cominciava a diventare irrespirabile e il cane se ne è accorto.I continui guaiti dell’animale hanno destato dal sonno il padrone di casa che si è subito reso conto del pericolo ed è uscito nel cortile per chiamare i soccorsi.«Mi sono svegliato di soprassalto e la casa era già avvolta dal fumo. Ho cercato di salvare alcune cose, portandole fuori», ha raccontato l’uomo.

Sul posto, poco dopo le otto del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli con una autobotte. Muniti di bombole e maschere hanno messo in funzione gli idranti. Una squadra è entrata nell’abitazione e ha scoperchiato il sottotetto, per verificare lo stato dei travetti di legno. Il rogo è stato spento in breve tempo. Tutti concordi nell’affermare che è solo grazie al suo cane che l’uomo potrà raccontare l’episodio dell’incendio, dal momento che ha rischiato di morire se non per il fuoco, sicuramente per i fumi tossici.

