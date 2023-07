Incendio all’aeroporto: attimi di paura 

Catania. Attimi di paura tra i passeggeri nell'aeroporto di Catania per un incendio divampato al piano terra del terminal A, nell'area arrivi, che ha determinato un fuggi fuggi generale dall'aeroporto, il terzo d'Italia.

Non ci sono stati feriti, solo qualche persone intossicata . Pesanti invece i disagi per i viaggiatori: secondo le prime stime comunicate da ItaliaRimborso sarebbero quasi 39mila mila al giorno quelli coinvolti nello stop dello scalo. La Sac, la società che gestisce lo scalo, aveva deciso lo stop ai voli fino alle 14 di domani, ma per alleviare i disagi per i passeggeri, nel pomeriggio ha aperto il terminal C permettendo due voli l'ora in attesa di aumentare progressivamente il traffico.

Da più parti lo stop programmato era stato infatti definito disastroso per l'economia e il turismo. Molti i passeggeri fuori dallo scalo la notte scorsa, tra chi doveva imbarcarsi e chi era appena atterrato. «Ho trovato il fuoco, c'era un macello», ha spiegato un signore. Una ragazza appena atterrata nello scalo quando stava divampando l'incendio ha raccontato: «Siamo rimasti un quarto d'ora sull'aereo. Il personale di bordo ci ha rassicurati». Mentre un altro appena sbarcato con un trolley lamentava la scarsa assistenza: «Non ci hanno dato alcuna informazione su quello che dovevamo fare». L'allarme è scattato alle 23:29, i Vigili del fuoco, subito intervenuti con numerose squadre, sono riusciti a spegnere le fiamme soltanto alle 5.40. Le cause sono da accertare. Secondo i primi rilievi il rogo sarebbe partito dall'impianto di condizionamento dell'aria. La Procura ha aperto una inchiesta e l'Enac ha istituito una Commissione interna per accertare quanto accaduto.

