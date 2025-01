Incendio alla Saras, fumo nero dall’impianto 

Il fumo denso è rimasto visibile da ogni angolo del golfo di Cagliari per più di un’ora mentre l’interno della torre di raffreddamento bruciava. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto da decine di cittadini preoccupati per quello che stava accadendo. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti dagli operai all’interno della Saras e dai residenti non solo di Sarroch, ma di tutto il Cagliaritano: l’incendio scoppiato verso le 14 nella torre di raffreddamento dell’impianto Igcc, oltre a provocare una colonna di fumo nero alta centinaia di metri, ha anche prodotto un odore acre che in pochi minuti ha raggiunto l’abitato.

L’incidente

L’incendio è partito da una zona della torre di raffreddamento, dove erano in corso delle manutenzioni. Difficile al momento comprendere come mai, in un luogo in cui circola dell’acqua, sia potuto divampare un rogo: le indagini interne condotte dala Saras potrebbero chiarire il motivo in tempi stretti. Le fiamme sono state domate in un’ora dalle squadre di pronto intervento della raffineria e il fumo che aveva sporcato il cielo del golfo ha lasciato posto nuovamente al vapore acqueo tipico della torre di raffreddamento.

La nota

La Saras, in una nota, ricostruisce l’accaduto: «L’innesco è partito poco prima delle 14 in un settore in manutenzione della torre di raffreddamento dell’impianto Igcc, e ha generato un incendio ai riempimenti di materiale plastico presenti all’interno. Le squadre interne hanno prontamente controllato, circoscritto ed estinto le fiamme: nessun danno a persone e impianti».

Le reazioni

Il sindaco, Angelo Dessì, e all’assessore all’Ambiente, Luca Tolu, si sono immediatamente confrontati con i vertici della Saras, la Prefettura e l’Arpas: «Secondo quanto ci è stato comunicato dai vertici di Saras, l’incendio ha interessato il settore B della torre di raffreddamento, attualmente in manutenzione. Il rogo è stato causato da lavori a caldo che hanno innescato i filtri della torre, particolarmente asciutti a causa delle operazioni di manutenzione in corso. Il materiale coinvolto è polipropilene, che non rilascia diossine durante la combustione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che avvieranno ulteriori accertamenti: rassicuriamo i cittadini, l’incendio non ha causato feriti. Come Comune continueremo a monitorare la situazione».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, il capogruppo di “Noi per Sarroch”, Mirko Spiga, attende una relazione scritta da parte dell’amministrazione comunale ed è pronto a discutere dell’incidente in Commissione ambiente: «L’incendio ha bruciato materiali plastici, non voglio creare allarmismi ma neppure minimizzare l’accaduto, attendiamo di conoscere i dati delle centraline di rilevamento ambientale per capire se quell’incendio ha sprigionato sostanze pericolose per la salute».

I carabinieri hanno inoltrato una informativa alla Procura di Cagliari.

