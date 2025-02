Incendio alla Geco, archiviazione per i due indagati 

Accuse infondate sull’incendio doloso che distrusse i generatori di corrente della Geco. La posizione del presidente del comitato ambiente Planargia Franco Sechi e di Pierluigi Medda, di Tresnuraghes, è stata archiviata: entrambi erano indagati nell'ambito dell'inchiesta per l'incendio doloso che, la notte di Capodanno del 2019, danneggiò la Geco, l'impianto di trasformazione reflui del paese. La richiesta di archiviazione era stata avanzata dalla pm Silvia Mascia e la giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri ha accolto l’istanza.

Sechi era accusato di danneggiamento con Medda, che secondo le carte, sarebbe stato il suo presunto complice. Franco Sechi è stato iscritto nel registro degli indagati il primo febbraio 2020, due mesi dopo l'incendio della notte di San Silvestro. I fatti contestati al presidente del Comitato ambiente Planargia, ex amministratore comunale, risalgono alla notte del 31 dicembre 2019 quando le fiamme avevano avvolto i due generatori di corrente che alimentavano l'intero stabilimento in cui, da qualche mese, la Geco accoglieva tonnellate di fanghi reflui provenienti dalla Puglia. È stato il primo atto intimidatorio di una guerra andata avanti a lungo.

All'indomani di quell'incendio, neppure i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, avevano formalmente confermato l'ipotesi dolosa, ma le indagini evidentemente sono andate avanti e due mesi più tardi Sechi e Medda sono stati iscritti nel registro degli indagati.

A distanza di cinque anni, ora l’archiviazione per Sechi (difeso dall’avvocata Laura Onida) e Medda: accuse infondate.

