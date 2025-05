Incendio al cantiere: sotto sequestro uno yacht e un motore 

Nuovo colpo di scena per l’inchiesta sul disastroso rogo che ha distrutto il cantiere della Nautica Acqua a Olbia, nel pomeriggio dello scorso 22 aprile. La pm Claudia Manconi ha ordinato il sequestro di un motore di una imbarcazione andata completamente distrutta all’interno del capannone di Cala Saccaia e di uno yacht identico a quello divorato dalle fiamme. L’attività è coperta dal massimo riserbo e non sono state fornite indicazioni sul nome della imbarcazione e dell’armatore. Stando alle indagini affidate ai Vigili del Fuoco e al personale dello Spresal (Ispettori del lavoro della Asl di Olbia) si tratterebbe del motore dal quale potrebbe, si parla di una ipotesi, essere partito il rogo. Lo yacht integro, uguale a quello distrutto e presunto punto di insorgenza delle fiamme, avrebbe avuto dei problemi nelle settimane precedenti all’incendio della Nautica Acqua. Interessante un altro dato, un elemento che emerge dalle attività della Procura di Tempio. La pm Claudia Manconi sta completando le formalità per una consulenza tecnica ( le indagini per ora sono a carico di ignoti) e tra le venti parti offese destinarie delle notifiche ci sono, oltre ai proprietari degli yacht bruciati (una quarantina) anche gli stessi legali rappresentanti del cantiere distrutto e i proprietari degli edifici. Quindi, almeno in astratto, si può dire che altre persone potrebbero essere coinvolte nell’inchiesta penale.

