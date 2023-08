Incendio a Sa Serrixedda, coltre di fumo sulla 554 

Spinto dal vento, il fumo non ha tardato ad arrivare sino e oltre alla 554. Le fiamme si sono sviluppate ieri sera a Sa Serrixedda, nelle campagne di Quartu, trovando facile esca fra stoppie, carcasse d’auto e pneumatici che, bruciando, hanno prodotto la nube di fumo nero che si è sollevata velocemente oltre la 554, senza per fortuna creare grosse difficoltà agli automobilisti in transito. Non è da escludere che il rogo abbia raggiunto anche qualche discarica abusiva.

Il fuoco, con tutta probabilità doloso, si è diffuso rapidamente, favorito anche dal vento. L’allarme, lanciato da diversi automobilisti, è stato immediato, con l’arrivo dei vigili del fuoco che solo dopo un duro lavoro sono riusciti a circoscrivere il rogo sino a domarlo. Subito dopo è iniziata l’opera di bonifica con la messa in sicurezza del sito. Sul posto sono arrivate anche diverse squadre di volontari.I carabinieri hanno già avviato le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità. È l’ennesimo incendio dell'estate nell’hinterland cagliaritano, anche se, analizzando i dati, la superficie finora bruciata appare più contenuta rispetto al passato. ( ant.ser. )

