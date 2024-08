Incendio a Riu Loi: le fiamme minacciano case e un maneggio 

Giornata di fuoco ieri a Maracalagonis dove un incendio si è sviluppato intorno alle 10 in un canneto a Riu Loi, a diversi chilometri dall’abitato, aggredendo eucaliptus e canneti e estendendosi alla macchia mediterranea. Per domarlo sono state necessarie cinque ore e si sono vissuti momenti ad alta tensione quando, a un certo punto, il fronte del fuoco si è avvicinato ad alcune abitazioni, danneggiando anche un ripostiglio di attrezzi agricoli: il vento ha evitato che le fiamme si avvicinassero a un maneggio.

Mobilitati due elicotteri delle basi di Pula e Villasalto, che hanno effettuato una infinità di lanci, attingendo l’acqua da un laghetto artificiale nella zona, mentre a terra operavano vigili del fuoco, diverse squadre di forestali, i volontari del Masise, del Nos e di Quartucciu. Decisivo anche l’intervento di un pastore di Maracalagonis, Stefano Farci: «Con i suoi mezzi – ha detto la sindaca Francesca Fadda – con i suoi mezzi ha protetto i suoi terreni e messo al sicuro l’azienda».

Dopo cinque ore il rogo è stato circoscritto e domato. «Ma questa volta – dice Alberto Paretta, volontario del Masise – è stata davvero dura, con i cosiddetti “salti di fuoco” a complicare tutto. Le braci “saltavano” anche a cento metri di distanza, alimentando altri incendi. Il vento ha fatto il resto».

Non ci sono feriti: restano i danni all’ambiente. In serata era ancora in atto la bonifica del sito. La Forestale ha avviato le indagini per verificare l’estensione dell’area bruciata, risalire ad altri eventuali danni, alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità. (r. s.)

