Incendio a ridosso della strada, chiusa per precauzione la 131 

Strada statale 131 chiusa per un grosso incendio fra Sanluri e Serrenti. È successo ieri pomeriggio al chilometro 40 della Carlo Felice, in località Villasanta, dove un rogo divampato ai bordi della carreggiata sud si è propagato, forse a causa del vento, nella parte opposta dell’arteria costringendo Anas e forze dell’ordine a bloccare il traffico in direzione nord. L’incendio, divampato intorno alle 16,30 in un oliveto, ha reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che prima hanno operato al lato della carreggiata sud della 131 e successivamente nella parte opposta, in una vasta zona stretta tra la superstrada e la bretella per Sanluri, dove canneti e alberi hanno alimentato le fiamme.

A causa del fumo e delle lingue di fuoco che hanno lambito la carreggiata è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata nord della Statale e della bretella che da Villasanta immette sulla vecchia 131 e da qui a Sanluri. Lavoro intenso anche per l’Agenzia Forestas, intervenuta con diversi mezzi e uomini. Dopo due ore, una volta spento il rogo e bonificato il sito, l’Anas ha riaperto la Statale al traffico in direzione nord.

