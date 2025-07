Incendio a ridosso della Carlo Felice: rallentato il traffico  

È stata un’altra giornata di massima allerta sul fronte degli incendi nel Marghine. Nel pomeriggio di ieri hanno ripreso vigore le fiamme fra Macomer e Sindia mentre a fine serata l’allarme è scattato nelle campagne a ridosso della Statale 131 all’altezza di Borore, con disagi e rallentamenti per la circolazione a causa del fumo. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Macomer e Ghilarza che hanno lavorato circa due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica.

La circolazione sulla Carlo Felice è stata regolata dalle pattuglie della polizia stradale: a causa del fumo che ha invaso la carreggiata, il traffico ha subito rallentamenti ma, grazie all’intervento tempestivo dell’apparato antincendio, non è stato necessario bloccarlo. E ultimate le operazioni di spegnimento, diradato il fumo, la circolazione è potuta riprendere regolarmente.

Nel primo pomeriggio di ieri avevano ripreso a bruciare le campagne tra Macomer e Sindia dove domenica un incendio aveva ridotto in cenere pascoli e minacciato diverse aziende agricole. Anche ieri è stato necessario l’intervento di due elicotteri, un canadair, personale di Forestale, Forestas, barracelli, vigili del fuoco e volontari dell’associazione Mariano Falchi.

