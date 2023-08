Incendio a Muvroni, giovane denunciato 

Ha innescato un rogo per sbaglio nelle campagne di Jerzu. Per questo A. M. un giovane di 36 anni del posto, è stato denunciato dalla Forestale. Il fuoco è partito accidentalmente, da delle ceneri, il 19 luglio scorso, nelle campagne di Jerzu nella località Muvroni situata tra Sant’Antonio e il parco eolico. Il fuoco aveva devastato un’area di quattro ettari caratterizzata da bosco e macchia mediterranea. Grande il dispiegamento di uomini e mezzi per cercare di domare il rogo accidentale. Nella zona erano dovuti intervenire infatti due elicotteri (da Lanusei e Sorgono) della flotta regionale, tre autobotti, otto pick-up.

Per lo spegnimento a terra erano intervenuti ventisei uomini tra forestali, agenzia Forestas, vigili del fuoco e barracelli. Le indagini partite dopo l’incendio avevano rivelato l’origine colposa delle fiamme. Il fuoco si era sviluppato da un cumulo di ceneri e braci smaltite imprudentemente all’interno di un terreno utilizzato per la coltivazione agricola. In seguito agli accertamenti proprio sul proprietario dell’appezzamento si è arrivati alla verità di un incendio appiccato per errore dal trentaseienne. Per domare definitivamente il rogo c’erano volute 24 ore. Incerte invece le cause di un altro rogo scoppiato, appena cinque giorni dopo, il 24 luglio, sempre a Sant’Antonio. Le fiamme erano divampate vicino alle pareti di arrampicata Il palazzo d’inverno e Il Castello. Anche in quel caso erano intervenuti sul posto le squadre della forestale, di Forestas e dei vigili del fuoco.

