Incendio a Is Lais, distrutta un’abitazione 

Paura nella tarda mattinata di ieri a Is Lais, frazione di Sant’Anna Arresi per un incendio che si è sviluppato in una abitazione del posto.

Immediata la chiamata al 115 e all’arrivo dei vigili del fuoco dal distaccamento di Carbonia si è fatto il possibile per spegnere le fiamme e limitare i danni. Fortunatamente i residenti si sono accorti in tempo dell’incendio e non hanno corso rischi, ma la casa è stata gravemente danneggiata e adesso è inagibile. Sulle cause si fanno alcune ipotesi, la più probabile è che il rogo possa essere stato causato da un corto circuito. Sull’accaduto si è prontamente interessata l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Dessi, con i servizi sociali e gli agenti della polizia locale che si sono recati sul posto per un sopralluogo e dare conforto alla famiglia. Nel frattempo i tre componenti del nucleo familiare verranno ospitati da alcuni parenti residenti nel territorio. Amministrazione e servizi sociali stanno cercando una soluzione per aiutarli a trovare una sistemazione definitiva e si avranno ulteriori informazioni nei prossimi giorni. (f. m.)

