Incendio a Is Caddeus, strada chiusa per due ore 

Vasto incendio ieri pomeriggio nelle campagne di Decimomannu, in località Is Caddeus, a poche centinaia di metri dalle case di via Villasor e del Villaggio Azzurro. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono partite da un campo con erba secca che confina con la linea ferroviaria e, complice il maestrale, si sono propagate velocemente in direzione dell’abitato. L’intervento anche tramite elicottero di protezione civile, forestale e vigili del fuoco è stato provvidenziale nel contenere le fiamme proprio nel momento in cui stavano interessando un piccolo bosco. L’intera zona è stata interdetta al traffico per circa due ore, inclusa la Statale 130.

«Grazie all’intervento tempestivo è stato evitato il peggio - commenta la sindaca Monica Cadeddu - ma è inaccettabile che, per colpa dell’incuria o della negligenza di pochi, si metta a rischio l’incolumità delle persone». (ca. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA