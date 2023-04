«Incendio 2021, dove sono i soldi?» 

Il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche: «Comprendo bene le loro rimostranze. Come amministrazione siamo in contatto continuo la Protezione civile per definire la congruità di alcune procedure di ammissibilità ai rimborsi, proprio per venire incontro alle esigenze delle aziende. Siamo in attesa di risposte rapide perché così effettivamente non è possibile procedere in avanti».

Filippo Inzis, titolare dell’azienda di bevande e alimenti all’ingrosso si è ricostruito il fabbricato con forze proprie: «Con i soldi dell’assicurazione che hanno coperto per buona parte le spese di ricostruzione e con risorse personali, mi sono dovuto indebitare ulteriormente ma questa è la nostra attività vitale». «Una vergogna che ci considerino l’ultima ruota del carro», sbottano Inzis e Vanni Cocco, titolare dell’Oleificio Peddio, anche lui in attesa degli indennizzi dei fondi regionali. «Ci sentiamo presi in giro; abbiamo imprese che creano economia, che danno un valore aggiunto al territorio e posti di lavoro, e venire trattati in questa maniera ci dà fastidio».

Non è arrivato un centesimo di rimborso per i danni dell’incendio estivo del 2021. A distanza di venti mesi le aziende non agricole di Cuglieri che hanno subito ingenti danni ai capannoni, agli automezzi e agli altri macchinari utili per l’attività non hanno ricevuto nulla. Soldi che invece sono arrivati agli allevatori, ad esempio, sono già pervenute, per coprire i danni a recinzioni e muretti a secco, per pascolo e fieno bruciato.

La protesta

«Servono risposte»

La segnalazione

Qualche giorno fa anche il sindaco di Scano Montiferro, Antonio Flore Motzo, aveva denunciato i mancati pagamenti dei ristori, e sollecitato in particolare l’assessorato all’Agricoltura, la Protezione civile e Laore per accelerare i pagamenti di chi ha aveva già inoltrato la domanda e ancora non aveva ricevuto il rimborso.

«Abbiamo segnalato la situazione alla Regione, chiedendo il rapido trasferimento dei 2 milioni di euro alla Protezione civile per lo scorrimento della graduatoria e per accelerare i tempi di accreditamento degli aiuti, quanto mai necessari per dare un aiuto concreto di ripartenza», precisa il primo cittadino.

