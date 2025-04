Incendiato un chiosco sul mare 

Del chiosco Le Dune sono rimasti soltanto lo scheletro e il tavolato squagliato dal fuoco. Il resto è stato divorato dalle fiamme che si sono levate alte alle 2 della notte tra venerdì e ieri. In pochi istanti, a poche settimane dall’inaugurazione della stagione turistica, l’attività del lungomare di Museddu è stata cancellata. Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei e Tortolì. Le indagini, delegate ai carabinieri della stazione di Cardedu, sono scattate nell’immediatezza. Pochi dubbi sul fatto che l’origine dell’incendio sia dolosa. Benché i vigili del fuoco non abbiano trovato tracce d’innesco, quella del raid incendiario appare la pista privilegiata su cui puntano gli investigatori, coordinati dalla sostituta procuratrice di Lanusei, Giovanna Morra, che ha aperto un’inchiesta.

Il fatto

Quando è divampato l’incendio, nel cuore della notte, il lungomare di Museddu era deserto. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore prima di avere ragione delle fiamme e sono tornati sul posto anche alla luce del sole per completare le operazioni di bonifica. Sulla natura dolosa del gesto non sembrano esserci dubbi. Misterioso il movente. L’area non è presidiata da impianto di videosorveglianza e dunque le indagini si annunciano più complicate. I militari ascolteranno i proprietari della struttura, che lo scorso anno era stata gestita da un’altra società, confidando di acquisire elementi utili alle indagini.

La solidarietà

Ai proprietari dell’attività commerciale è arrivata la solidarietà del Sindacato dei balneari. «È una situazione terribile», ha detto Claudia Comida, presidente del Sib Sardegna. «Tutti noi abbiamo un titolo in mano che vale fino al 2027. Adesso la società proprietaria del chiosco bruciato si trova a ricominciare da zero con la stagione alle porte e senza garanzie sul futuro. Se ci fossimo stati noi al suo posto cosa avremmo fatto? È la domanda che in queste ore ci stiamo ponendo tutti noi che abbiamo strutture stagionali». Tra i balneari il fatto ha suscitato sdegno: «E non solo: siamo tutti smarriti, ci sentiamo soli e abbandonati. Esprimiamo massima vicinanza al collega», conclude Comida.

