Incendiato studio di tatuaggi 

Atto intimidatorio nelle primissime ore di ieri in via Val d’Aosta, a Olbia. Stando alle indagini almeno due persone si sono avvicinate allo studio di un tatuatore di Golfo Aranci, Christian Varchetta, e hanno appiccato fuoco nella facciata del locale. L’allarme è scattato intorno alle 4 e sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco e Polizia. L’incendio ha provocato danni alla facciata dello studio, ma è stato circoscritto evitando il peggio. Dura la presa di posizione della vittima, che sul profilo Facebook dello studio ha scritto: «Purtroppo hanno dato fuoco allo studio, siamo stati fortunati che non è successo nulla viste le famiglie che stanno su. Oggi per me è una giornata triste, non solo per il danno ma per la tristezza reale che provo per certe persone. Mi rialzerò come ho sempre fatto, ma una cosa è certa denuncerò e documenterò questo fatto». Varchetta ha dichiarato di non spiegarsi il gesto, la Polizia avrebbe già acquisito delle immagini.

