Incendiato il pick-up di un pastore 

Attentato incendiario nella serata di lunedì, poco prima delle 20.30, nel centro abitato di Orune.

A fuoco è andato il pick-up di un pastore, Gianni Fancello, che era parcheggiato in piazza San Bernardo. Immediato l’allarme lanciato dal giovane che era in compagnia di alcuni amici, impegnati in un locale. I giovani si sarebbero accorti quasi immediatamente di quello che stava accadendo, usciti sul posto qualcuno avrebbe visto delle ombre, d’altronde non si esclude che gli attentatori abbiano avuto una via di fuga facilitata sulla campagna vicine. Pizza San Bernardo infatti, ad ovest, confina direttamente con le campagne. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. L’evento di chiara matrice dolosa, ha provocato ingenti danni al fuoristrada. Sul è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Orune che hanno avviato le indagini.

