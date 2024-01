Incendiato il furgone di un corriere 

Ancora un'auto a fuoco in città. Nella notte di ieri ad andare a fuoco è stato un furgone Renault Kangoo, in uso ad un corriere, Daniele Pompita, addetto alla consegna pacchi. L’auto era parcheggiata in via Biasi a Nuoro.

Le fiamme sono divampate attorno all’una di notte. Sul posto è subito intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato all’improvviso e ha coinvolto solo la parte anteriore del veicolo, ingenti i danni. Per domare le fiamme i vigili hanno lavorato diversi minuti.

Sul posto anche gli agenti della polizia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Si tratta dell’ennesimo rogo che a Nuoro prende di mira le auto di semplici cittadini, professionisti e pubblici ufficiali che a turno finiscono nel mirino dei piromani. La polizia di Stato ha avviato le indagini con la speranza di risalire agli autori del gesto, acquisendo anche informazioni dai vicini, e verificando se nelle vicinanze esistono delle telecamere che possono in qualche modo dare un impulso all’attività e aiutare a fra luce sull’ennesimo gesto. L’incendio stavolta è scoppiato a tarda notte in periferia, ma nelle ultime settimane si sono verificati episodi simili al centro della città al primo calare della sera.

