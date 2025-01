Incendiato il coniglio fatto di foraggio 

Vandali in azione a Nuxis, dove è stato dato alle fiamme un pupazzo raffigurante un coniglio, realizzato da alcuni residenti con rotoballe di foraggio. Dall’estate scorsa il coniglio era installato in segno di benvenuto all’ingresso del paese e, nelle scorse settimane, gli si era affiancato un Babbo Natale realizzato con la stessa tecnica. Qualche sera fa, il rogo.

«Una spiacevole sorpresa», commenta il sindaco Romeo Ghilleri: «Siamo molto fortunati a Nuxis, perché ci sono tantissime persone che rendono migliore questo paese, investendo tempo, risorse ed energie, per creare cose come queste, per tutta la comunità. A qualcuno purtroppo queste cose danno fastidio, e con ignoranza e egoismo cercano di distruggerle offendendo tutti i cittadini».

L’auspicio è che il gesto non fermi la buona volontà dei cittadini e che nei prossimi mesi vengano realizzate nuove opere. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA