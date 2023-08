Incendiato il chiosco sotto sfratto 

Dal 18 aprile scorso sul chiosco-bar della pineta di S’Isula Manna pendeva un provvedimento di sfratto per insolvenza di canoni arretrati. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto il locale è stato divorato dalle fiamme. Accertata la matrice dolosa dell’incendio sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Tortolì per risalire ai responsabili del raid che ha distrutto l’attività, gestita dal primo agosto 2018 dalla società Gf servizi di Giovanna Melis. A inizio luglio, il Comune aveva dato mandato agli uffici di costituirsi in giudizio per poter esercitare un’azione legale nei confronti del concessionario insolvente. Il chiosco, realizzato tempo fa dal Comune di Girasole nel tratto in concessione dal Comune di Lotzorai, nel cui territorio ricade quell’area demaniale, era già finito nel mirino degli incendiari ad aprile 2016, ma all’epoca la gestione era in mano a un altro operatore. Nella notte tra lunedì e martedì è stato l’intervento dei vigili del fuoco di che hanno lavorato diverso tempo per domare le fiamme. (ro. se.)

