Incendiate le buste di rifiuti irregolari, distrutti alcuni mastelli 

Chissà se sarà stato qualcuno che non sopportava più l’odore nauseabondo che si sprigionava da giorni, o forse chi non voleva essere scoperto dopo aver conferito rifiuti non conformi. Sta di fatto che, nella notte tra venerdì e sabato, qualcuno ha dato alle fiamme i cumuli di buste che si trovavano da giorni all’angolo tra via Sant’Antonio e via Portogallo. Il fuoco ha avvolto anche i mastelli della carta dei residenti nelle palazzine.

Le buste, non conformi, erano state contrassegnate con un bollino dalla De Vizia, che nei prossimi giorni avrebbe avviato come da prassi, assieme alla Polizia locale e agli ispettori ambientali, i controlli, aprendo i sacchi per trovare possibili tracce È forse per quello che qualcuno ha voluto evitare di essere scoperto e multato.

Purtroppo in città continuano i problemi legati all’abbandono indiscriminati delle buste in ogni angolo del centro e della periferia. La De Vizia sta procedendo con il ritiro per ristabilire il decoro in città, ma resta il fatto che le regole non cambiano: le buste devono essere esposte in strada dentro i mastelli e non possono essere utilizzate le buste nere, ma solo quelle trasparenti.

