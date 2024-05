Incendiate due auto, nel mirino una dipendente del Geoparco 

Attentato incendiario nella notte scorsa ad Orani. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta poco dopo la mezzanotte nel centro barbaricino in via Gonare, nella parte alta del paese poco distante dal museo Nivola, per domare le fiamme che hanno coinvolto due autovetture appartenenti ad una donna, Maria Frau, dipendente del Geoparco, e al figlio. Le vetture erano parcheggiate distanti una dall’altra.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili sono ingenti i danni alle due auto. Il rogo ha inoltre provocato l’annerimento della parete esterna di una abitazione vicina. Non si sono registrati danni a persone.

Per gli investigatori l’origine delle fiamme è di natura dolosa (pochi sarebbero i dubbi in proposito), visto che sono andate a fuoco entrambe le auto di famiglia. La donna è sposata con un escavatorista che da poco ha iniziato a lavorare per la Maffei, azienda più volte finita nel mirino degli attentatori.

L’episodio per ora è tutto da capire. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ottana per i rilievi di propria competenza. Preoccupazione è stata espressa dal primo cittadino di Orani, Marco Ziran: «È un gesto che mina la tranquillità di tutta la comunità. Il dialogo è l’unico modo per trovare la soluzione a qualunque problematica, l’amministrazione e il sottoscritto – dice con forza il primo cittadino – è disponibile in qualunque maniera a favorire il dialogo».

