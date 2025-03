Incendiate due auto,  il segretario cittadino del Pd finisce nel mirino a Tortolì  

È quasi certamente dolosa la matrice dell’incendio che nella notte fra lunedì e ieri ha distrutto le auto di Filippo Cherchi, segretario cittadino del Pd e impiegato Saipem. Erano parcheggiate sotto la sua abitazione, nel quartiere di Monte Attu. I vigili del fuoco di Tortolì non avrebbero trovato sul posto tracce di liquido infiammabile, ma non sembra tra le più accreditate l’ipotesi del corto circuito: qualcuno avrebbe dato fuoco alle berline. Completamente distrutte una Bmw Serie 3 e un’Audi A1. Ha subito ingenti danni anche l’impianto elettrico che alimenta la palazzina di famiglia: dalle auto le fiamme si sono estese ai contatori. Sull’attentato indagano gli agenti del commissariato di Tortolì guidati dal vicequestore Fabrizio Figliola. L’esponente Dem, che compirà 39 anni il 14 marzo, è addetto al servizio qualità dell’Intermare di Arbatax e consigliere comunale di minoranza. Scosso per l’accaduto, Cherchi ha rilasciato poche parole: «Sono dispiaciuto. Oltre alla mia famiglia paga tutta la comunità».

Il raid

Mancavano cinque minuti alla mezzanotte quando è scattato l’allarme. Sul posto, pochi minuti dopo, sono intervenute le squadre in servizio al distaccamento cittadino. Quando il personale del 115 è arrivato a Monte Attu, tra le vie Aresu e Pasteur, le auto, in sosta nel cortile della palazzina di famiglia, erano avvolte dalle fiamme. Distrutte. L’equipaggio della volante del commissariato ascoltato Cherchi, sposato e padre di un bimbo, e i familiari. Subito dopo gli agenti hanno avviato la mappatura delle videocamere installate nella zona per catturare (eventuali) immagini utili a scovare i responsabili del raid. Il movente? Misterioso.

Solidarietà bipartisan

Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che guida una maggioranza di centrodestra, ha condannato l’episodio esprimendo solidarietà a Cherchi: «Condanniamo con fermezza l’episodio di violenza. In questi casi non esistono colori politici, che passano in secondo piano. Filippo è un ragazzo che della politica ha fatto una passione. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia». Totale condanna anche da parte di Forza Italia: «Esprimo a nome di tutto il partito la solidarietà per il grave atto subito che, di certo, non fermerà la profusione del suo impegno politico», ha detto Renato Pilia, segretario provinciale forzista. «Siamo vicini a Filippo e alla sua famiglia - ha dichiarato Nicola Salis, presidente provinciale di Fratelli d’Italia - in questo momento difficile. La violenza non trova posto nella nostra società. Il dialogo e il confronto democratico sono gli unici strumenti per affrontare le divergenze politiche». Solidarietà è stata espressa anche da Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo.

Il Pd fa quadrato attorno a Cherchi. «Filippo è un amico. È padre di famiglia e persona dedita al lavoro, appassionato di politica e sempre pronto ad agire per il pubblico bene, nei ruoli che svolge, da consigliere comunale e da segretario del circolo cittadino del nostro partito. A lui va tutta la nostra vicinanza. A chi è responsabile del gesto tutta la nostra condanna. La stessa che spetta ai vili e ai vigliacchi», ha detto Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd. «Filippo - ha aggiunto Ivan Puddu, segretario provinciale Dem - è persona di grande umanità e pacatezza doti che nelle sue funzioni sono riconosciute da tutti. Ho portato al segretario cittadino del nostro partito l’abbraccio di tutta la comunità ogliastrina che mi onoro di rappresentare».

