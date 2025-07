Incendiate due auto di un imprenditore 

Un boato e poi le fiamme alte nel bel mezzo della notte. Erano le 4.30 quando nel centro urbano di Ittiri si è sviluppato l’incendio che ha distrutto due auto, due Volkwagen Golf, entrambe di proprietà di un imprenditore del settore del commercio di autovetture.

Paura e sgomento nella via Ospedale, a pochi passi dell’abitazione del proprietario, dove i mezzi erano stati parcheggiati. I residenti sono accorsi in strada per capire cosa stesse accadendo, e per spostare immediatamente le proprie auto che si trovavano vicino alle fiamme.

Un rogo di origine dolosa secondo quanto accertato dalle indagini. All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco le fiamme avevano già divorato gran parte dei mezzi nella parte anteriore, una nube di fumo nero proveniva dai serbatoi di una delle auto, con danni ingenti e il rischio che lingue di fuoco potessero investire altre vetture.

Le squadre del 115 hanno dovuto lavorare a lungo per domare l’incendio. Sul posto c’erano anche i carabinieri della stazione di Ittiri che hanno avviato le indagini per accertare dinamica e responsabilità.

