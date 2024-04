Incendiata un’auto: «Me l’avevano prestata per andare a curarmi» 

All’alba il cielo di via Marghinotti si colora del rosso di una vettura in fiamme. È una berlina Mercedes, parcheggiata nel quartiere di Monte Rosello Alto, la cui parte anteriore viene avvolta dal fuoco innescato da una o più persone poco prima delle 5 del mattino di ieri. E sulla matrice dolosa del gesto non pare che ci sia alcun dubbio dopo l’intervento degli agenti della polizia di Stato e dei vigili del fuoco accorsi tempestivi sul posto per domare le fiamme ed eseguire i primi accertamenti. Ma nonostante l’arrivo in pochi minuti il rogo si è comunque esteso a grande velocità liquefacendo la carrozzeria, consumando in profondità i copertoni delle ruote davanti e causando l’incrinatura e la spaccatura del parabrezza. Come risultato dello scenario descritto, e delle alte temperature provocate, la macchina con molta probabilità, visti i danni, avrà come futuro soltanto lo sfasciacarrozze.

E se l’atto appare di per sé grave, lo è ancora di più perché priva una persona del mezzo per poter andare a curarsi fuori città. «È un gesto vile», commenta l’uomo che, oltretutto, perde un’automobile che non gli apparteneva e gli era stata prestata da un parente per recarsi in un ospedale isolano. Tra l’altro, nella giornata di ieri, avrebbe dovuto partire di primo mattino per sottoporsi alla terapia e invece si è trovato davanti allo spettacolo della berlina distrutta proprio, come scrive in un post, “nel peggior momento della mia vita, dove sto combattendo un mostro”. Intanto i poliziotti della questura indagano per scoprire il responsabile.

