Incendiata un’auto 

È di quasi certa origine dolosa l’incendio che intorno alle 3 di ieri ha allertato il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia. Il rogo è scoppiato in via Boito e ha interessato una utilitaria parcheggiata vicino alle case. I Vigili del Fuoco hanno agito tempestivamente, ma l’auto è andata completamente distrutto. L’intervento è avvenuto in pieno centro, i Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altre auto e alle case. Non sono ancora chiare le origini del rogo che ha devastato l’utilitaria, ma non viene esclude l’ipotesi del dolo. In ogni caso sono già iniziate le indagini sull’episodio.

