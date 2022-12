Incendiata pescheria friggitoria 

Un attentato incendiario ha distrutto, nella serata di sabato, la pescheria friggitoria “Sapori di mare” poco distante dal centro di San Teodoro. A fugare ogni dubbio sull’origine dolosa del rogo, una tanica di gasolio agricolo inesplosa nelle cucine del locale e alcuni inneschi, stracci imbevuti del liquido infiammabile, ritrovati dai Carabinieri di San Teodoro durante i primi sopralluoghi. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 21 e solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Siniscola ha evitato che il locale, chiuso al pubblico dopo la stagione estiva, andasse completamente distrutto. Ingenti i danni alle attrezzature presenti all’interno del laboratorio e nell’area vendita; banchi frigo, impianti elettrici, condizionatori e altri utensili come bilance e accessori da cucina si sono letteralmente squagliati sotto il calore che ha scrostato parte degli intonaci e fatto saltare diverse piastrelle.

Il proprietario

Amareggiato ma soprattutto incredulo il proprietario, Tiziano del Vecchio, che da cinque anni gestisce l’attività nel locale di proprietà dei genitori nella centralissima via Tirreno, strada che dal centro del paese conduce alla spiaggia La Cinta. «Siamo molto dispiaciuti - ha raccontato l’imprenditore teodorino – non abbiamo mai ricevuto minacce di nessun tipo, siamo sempre stati in buoni rapporti con tutti, non ci capacitiamo». Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno del laboratorio dalla porta sul retro, accessibile da una strada secondaria che conduce ad altre abitazioni. Ad accorgersi delle fiamme è stata un’amica di famiglia che si trovava per caso nell’appartamento sopra il locale dove vive la sorella dell’imprenditore. La giovane si trova però fuori San Teodoro da qualche giorno ed è, probabilmente, questo dettaglio che ha fatto credere ai piromani di poter agire indisturbati. Al vaglio delle forze dell’ordine anche le telecamere del vicinato.

