Incendiata nella notte l’auto di una donna senegalese 

Gli agenti del commissariato di Siniscola stanno indagando per far luce su un incendio che due notti fa ha distrutto una Ford Fusione di proprietà di una donna di origine senegalese. L’episodio si è verificato in via Sassari, in pieno centro abitato, dove l’auto era posteggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 2 della notte tra venerdì e ieri, quando alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è giunta la segnalazione del rogo. In via Sassari in pochi minuti si sono precipitati i pompieri in servizio nel distaccamento di Siniscola. Il loro tempestivo intervento non è bastato ad evitare che la Ford andasse completamente distrutta, ma se non altro che i danni fossero più ingenti. Le fiamme si erano propagate anche ad un Fiat Ducato che era posteggiato a poca distanza e grazie all’immediata azione di spegnimento del rogo fortunatamente i danni a questo mezzo sono risultati molto limitati. Le verifiche tecniche avviate dopo la bonifica dell’incendio e la messa in sicurezza della zona non sono servite a dare certezze sull’origine del rogo che potrebbe essere anche di origine dolosa. Per cercare di risolvere il giallo lavorano gli agenti del commissariato di polizia.

