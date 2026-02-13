Incendiata l’auto di un 60enne 

Due gravi atti intimidatori nel giro di 48 ore ai danni di un residente di Selegas, Giorgio Pittau, 60 anni, che era stato arrestato dieci giorni fa a Senorbì con l’accusa di atti osceni davanti a una scuola. Prima è stata data alle fiamme la sua utilitaria, l’indomani sono apparse pesanti scritte in un muro del suo paese.

Su entrambi i fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Dolianova, alla ricerca di eventuali immagini della videosorveglianza in grado di aiutare a risalire agli autori delle due intimidazioni.

Pittau è in attesa del processo che verrà celebrato davanti al Tribunale di Cagliari e controllato dai carabinieri anche a tutela della sua incolumità. La sua utilitaria è stata praticamente distrutta, mentre l’amministrazione di Selegas ha provveduto a cancellare le scritte e minacciose lasciare su un muro del paese contro il sessantenne. (red. pro.)

