Incendiata l’auto dell’avvocata 

Nel centro della Baronia c’è apprensione per una serie di attentati che si sono verificati negli ultimi mesi. «Innanzitutto esprimo la mia solidarietà all’avvocata vittima dell’attentato, ma devo dire che sono molto preoccupato per diversi fatti di questo tipo che si sono successi negli ultimi tempi ai danni di auto e trattori - dice il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris - chiederò al prefetto di Nuoro una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per cercare di prevenire altri attentati contro persone tranquille che fanno il proprio lavoro». Solidarietà anche dai colleghi della professionista.

L’auto era parcheggiata nella centralissima via Olbia. Attorno alla mezzanotte è stata la stessa Cocco ad accorgersi delle fiamme e chiamare i soccorsi. Gli incendiari hanno versato quasi certamente del liquido infiammabile sulla parte anteriore del mezzo, e appiccato le fiamme. In pochi minuti il rogo si è esteso a tutto l’abitacolo. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro, che però non sono riusciti domare le fiamme, l’auto è andata completamente distrutta.

Gravissimo atto intimidatorio ieri a Siniscola, dove ignoti hanno dato fuoco all’auto dell’avvocato Martina Cocco. Pochi dubbi sulla matrice dolosa. La vettura della professionista, una Ford Fiesta, era parcheggiata in via Olbia. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Al vaglio degli inquirenti tante ipotesi, compresa quella legata all’attività professionale. Pochi mesi fa la Cocco aveva curato l’esposto presentato in Procura dalla minoranza in Consiglio comunale di Torpè e dal comitato spontaneo, nato contro la realizzazione di un deposito di stoccaggio del gas. Tantissime le attestazioni di solidarietà alla professionista.

L’attentato

La solidarietà

I legali

«Ferma condanna e solidarietà personale e di tutta l’avvocatura nuorese - è stata espressa dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro - certi fatti vanno condannatati in maniera decisa. Un atto esecrabile, serve il confronto anche con posizioni non condivise che non si possono risolvere con la violenza che crea sempre un grave disturbo sociale». Vicinanza dal presidente della Camera penale di Nuoro, Giovanni Angelo Colli: «Esprimo tutta la mia solidarietà alla collega Martina Cocco vittima di un atto gravissimo e spero che al più presto gli autori di un gesto così grave siano individuati».

Amarezza è il sentimento espresso dalla consigliera comunale di minoranza di Torpè, Barbara Carai, anche a nome del comitato spontaneo che si oppone alla costruzione dell’impianto di stoccaggio del gas nell’area di Istrumpadoglios. A loro la Cocco ha curato la causa tentata per bloccare l’impianto.

