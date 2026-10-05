Incendiata l’auto del gestore di Casa Ruiu 

Il cancello di Casa Ruiu, nel quartiere di Santu Predu, ieri mattina è rimasto chiuso. Nessuno ha voglia di parlare. Soprattutto dopo un risveglio inatteso e inaspettato, quando nella notte le fiamme hanno avvolto la macchina di Antonio Catte, barista 37 enne che nel locale a due passi dalla casa di Grazia Deledda ha scommesso il futuro.

Per gli inquirenti si potrebbe trattare di un attentato. È questa una delle ipotesi al vaglio dopo l’incendio che, nella notte, ha completamente distrutto un’autovettura in via Giacinto Satta a Nuoro.

L’allarme è scattato intorno alle 2.20, quando sul posto è intervenuta la squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro. La vettura, Una Volkswagen, di proprietà Catte nuorese, è stata avvolta dalle fiamme e nonostante il tempestivo intervento è andata completamente distrutta. Il rogo sarebbe di natura dolosa secondo gli inquirenti. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Saranno gli accertamenti avviati dagli agenti delle Volanti della Questura di Nuoro, intervenuti sul posto, a chiarire l’origine delle fiamme e l’eventuale matrice dell’episodio.

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