Incendiata la Bmw di un maresciallo 

Incendiari nuovamente in azione a Siniscola, dove la notte scorsa è stata presa di mira l’auto di un sottufficiale della compagnia dei carabinieri. L’episodio che in città ha destato forte sdegno e grande stupore, si è verificato in via Carbonia, strada parallela a Via Gramsci, contro la Bmw di proprietà del maresciallo Antonio Messineo.

Il blitz è stato messo a segno a notte fonda, quando ignoti hanno copsarso di benzina la berlina, appiccando le fiamme prima di dileguarsi nel nulla. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona che svegliati dal bagliore delle fiamme e dal densissimo fumo nero che in poco tempo ha invaso la zona. Sul posto in pochissimo tempo sono giunti i vigili del fuoco di stanza a Murtas Artas, insieme ad alcune pattuglie di colleghi della vittima dell’intimidazione. L’intervento dei pompieri non è servito a salvare l’auto del carabiniere che è andata completamente distrutta. Le fiamme inoltre si sono propagate anche a una Fiat 500 che era posteggiata nelle vicinanze, danneggiandola seriamente.

La natura chiaramente dolosa del rogo ha fatto scattare le indagini da parte degli uomini dell’Arma, che si sono immediatamente messi al lavoro per far luce sul possibile movente, andando anche alla ricerca di eventuali indizi capaci di dare un nome ai responsabili della pesante intimidazione.

Gli inquirenti tra le altre cose stanno visionando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianze presenti nella zona, alla ricefrca di immagini che possano dare una svolta all’inchiesta.